Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  
    По транспондеру ЗСД можно проехать по всем платным дорогам России. Санкт-Петербург, автомобили, дороги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПо транспондеру ЗСД можно проехать по всем платным дорогам России

    По транспондеру ЗСД можно проехать по всем платным дорогам России

    2 комментария

    По транспондеру ЗСД можно проехать по всем платным дорогам России

    По транспондеру ЗСД можно проехать по всем платным дорогам России

      Бортовое устройство, по которому автомобилисты проезжают по Западному скоростному диаметру в Петербурге, начинает действовать на остальных автобанах страны.

      Транспондер Западного скоростного диаметра стал универсальным. С 15 января с его помощью автомобилисты из Петербурга могут оплачивать проезд по всем трассам России (это дороги М3, М4 и М11).

      Госкомпания «Автодор» завершила объединение операторов, обслуживающих платные магистрали. Последней дорогой, включенной в единую систему, стал северный обход города Одинцово в Подмосковье (трасса М1 «Беларусь»).

      Как рассказали представители «Магистралей Северной столицы», возможность так называемой интероперабельности включена в устройство по умолчанию. Если она по каким-то причинам не работает, подключиться можно самостоятельно, используя личный кабинет.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru