По транспондеру ЗСД можно проехать по всем платным дорогам России

Бортовое устройство, по которому автомобилисты проезжают по Западному скоростному диаметру в Петербурге, начинает действовать на остальных автобанах страны.

Транспондер Западного скоростного диаметра стал универсальным. С 15 января с его помощью автомобилисты из Петербурга могут оплачивать проезд по всем трассам России (это дороги М3, М4 и М11).



Госкомпания «Автодор» завершила объединение операторов, обслуживающих платные магистрали. Последней дорогой, включенной в единую систему, стал северный обход города Одинцово в Подмосковье (трасса М1 «Беларусь»).



Как рассказали представители «Магистралей Северной столицы», возможность так называемой интероперабельности включена в устройство по умолчанию. Если она по каким-то причинам не работает, подключиться можно самостоятельно, используя личный кабинет.