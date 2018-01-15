Российские пользователи подготовили 10 исков к Apple из-за замедления iPhone

Российские пользователи iPhone на этой неделе подадут не менее 10 исков против корпорации Apple
из-за умышленного замедления старых моделей смартфонов.
Около 10 судебных исков от российских пользователей будут поданы на этой неделе против корпорации Apple. Об этом РИА Новости сообщил в понедельник управляющий партнер компании NLF Group Максим Карпов.
Напомним, ранее в суд на Apple подали несколько пользователей из США. Корпорация признала, что намеренно замедляет работу старых моделей iPhone и объяснила, что иначе в устройствах быстрее изнашиваются аккумуляторы. Пользователи же заявили, что не просили Apple о такой заботе, и потребовали прекратить выпускать обновления, замедляющие работу устройств, а также выплатить компенсации.
Максим Карпов, управляющий партнер NLF Group: «До конца недели иски будут поданы в московские суды. Количество истцов мы пока не разглашаем, но будет около десятка самостоятельных исков. Когда мы изучим все возможные правовые стратегии, изучим опыт и практику, то определимся с дальнейшими действиями. Сумма исков может составить десятки миллионов рублей».
Карпов добавил, что основная цель истцов — не получить деньги, а добиться того, чтобы Apple перестала замедлять процессоры старых смартфонов.
Напомним, ранее в суд на Apple подали несколько пользователей из США. Корпорация признала, что намеренно замедляет работу старых моделей iPhone и объяснила, что иначе в устройствах быстрее изнашиваются аккумуляторы. Пользователи же заявили, что не просили Apple о такой заботе, и потребовали прекратить выпускать обновления, замедляющие работу устройств, а также выплатить компенсации.
Максим Карпов, управляющий партнер NLF Group: «До конца недели иски будут поданы в московские суды. Количество истцов мы пока не разглашаем, но будет около десятка самостоятельных исков. Когда мы изучим все возможные правовые стратегии, изучим опыт и практику, то определимся с дальнейшими действиями. Сумма исков может составить десятки миллионов рублей».
Карпов добавил, что основная цель истцов — не получить деньги, а добиться того, чтобы Apple перестала замедлять процессоры старых смартфонов.
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