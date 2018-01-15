Турция перебрасывает военную технику на границу с Сирией

Турция стягивает дополнительную военную технику к сирийской границе.
По данным агентства Anadolu, в район Рейханлы турецкой провинции Хатай переброшены 24 бронетранспортера и военных автомобиля с глушителями сотовой связи.
При этом военные на бронетехнике круглосуточно патрулируют территорию, приграничную с сирийским районом Африн. Наблюдение также ведется с помощью термальных камер. Кроме того, на некоторых участках построенной на границе с Сирией модульной бетонной стены установлены новые блокпосты.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить «армию по защите границ Сирии», которую создают США, еще до ее появления. По мнению Эрдогана, замысел США является «террористическим» и угрожает турецкой национальной безопасности. При этом Эрдоган подчеркнул, что операция в приграничном с Турцией сирийском районе Африн может начаться в любую минуту.
Накануне США объявили о намерении подготовить «пограничную службу безопасности Сирии». По замыслу, в организацию войдут примерно 30 тыс. человек из оппозиционных «Сирийских демократических сил», основной ударной силой которых считаются отряды «Сил народной самообороны». В Турции их считают связанными с запрещенной Рабочей партией Курдистана.
В Анкаре в тот же день заявили, что планы США подвергают риску нацбезопасность Турции и территориальную целостность Сирии. В Москве отметили, что действия коалиции нарушают устав ООН и суверенитет САР.
При этом военные на бронетехнике круглосуточно патрулируют территорию, приграничную с сирийским районом Африн. Наблюдение также ведется с помощью термальных камер. Кроме того, на некоторых участках построенной на границе с Сирией модульной бетонной стены установлены новые блокпосты.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить «армию по защите границ Сирии», которую создают США, еще до ее появления. По мнению Эрдогана, замысел США является «террористическим» и угрожает турецкой национальной безопасности. При этом Эрдоган подчеркнул, что операция в приграничном с Турцией сирийском районе Африн может начаться в любую минуту.
Накануне США объявили о намерении подготовить «пограничную службу безопасности Сирии». По замыслу, в организацию войдут примерно 30 тыс. человек из оппозиционных «Сирийских демократических сил», основной ударной силой которых считаются отряды «Сил народной самообороны». В Турции их считают связанными с запрещенной Рабочей партией Курдистана.
В Анкаре в тот же день заявили, что планы США подвергают риску нацбезопасность Турции и территориальную целостность Сирии. В Москве отметили, что действия коалиции нарушают устав ООН и суверенитет САР.
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