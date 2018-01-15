Петербуржец помог спасти провалившегося в канализационный люк мальчика

Прокуратура Пушкинского района города проводит проверку по факту падения ребенка в канализационный люк.
Пятилетний Коля родился в рубашке. Провалившись в яму, на Новгородском проспекте, он с головой ушел под воду. Бетонная крышка лежала рядом, вмерзшая в землю.
В новый дом в Шушарах семья переехала лишь месяц назад и впервые решили пешком пройтись по этой дороге вдоль пустыря. Бегая по пустырю, Коля поздно заметил яму. Не смог затормозить, под ногами было скользко. В то время пока мама изо всех сил удерживала за руку тонущего сына, сестра бросилась звать на помощь.
Колина сестра буквально выскочила под машину Дмитрия Догадаева, который и помог вытащить мальчика из люка. А после донес мокрого насквозь ребенка до квартиры.
Сегодня Коля уже явно отошел от шока, и на месте, где накануне развернулась трагедия, беззаботно играет в снежки со своим спасителем. Чего не скажешь о маме мальчика. Олеся продолжает получать письма от тех, у кого дети также угодили в открытые люки.
К сожалению, не все эти случаи со счастливым концом. Кто открыл крышку, пока выясняют. По словам очевидцев из соседнего дома, некоторое время назад рядом с люками на этом пустыре видели пожарные машины.
Сейчас прокуратура выясняет, кому принадлежит канализационный люк, а также кто отвечал за его эксплуатацию. Напомним, что в начале года энергетики и сотрудники «Водоканала» рассказали о буме краж люков с городских улиц. По данным коммунальщиков, в 2016 году их украли в два раза больше, чем два года назад, отмечает «Фонтанка».
В новый дом в Шушарах семья переехала лишь месяц назад и впервые решили пешком пройтись по этой дороге вдоль пустыря. Бегая по пустырю, Коля поздно заметил яму. Не смог затормозить, под ногами было скользко. В то время пока мама изо всех сил удерживала за руку тонущего сына, сестра бросилась звать на помощь.
Колина сестра буквально выскочила под машину Дмитрия Догадаева, который и помог вытащить мальчика из люка. А после донес мокрого насквозь ребенка до квартиры.
Сегодня Коля уже явно отошел от шока, и на месте, где накануне развернулась трагедия, беззаботно играет в снежки со своим спасителем. Чего не скажешь о маме мальчика. Олеся продолжает получать письма от тех, у кого дети также угодили в открытые люки.
К сожалению, не все эти случаи со счастливым концом. Кто открыл крышку, пока выясняют. По словам очевидцев из соседнего дома, некоторое время назад рядом с люками на этом пустыре видели пожарные машины.
Сейчас прокуратура выясняет, кому принадлежит канализационный люк, а также кто отвечал за его эксплуатацию. Напомним, что в начале года энергетики и сотрудники «Водоканала» рассказали о буме краж люков с городских улиц. По данным коммунальщиков, в 2016 году их украли в два раза больше, чем два года назад, отмечает «Фонтанка».
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