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    Петербуржец помог спасти провалившегося в канализационный люк мальчика. ЖКХ, Санкт-Петербург, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржец помог спасти провалившегося в канализационный люк мальчика

    Петербуржец помог спасти провалившегося в канализационный люк мальчика

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    Петербуржец помог спасти провалившегося в канализационный люк мальчика

    Петербуржец помог спасти провалившегося в канализационный люк мальчика

      Прокуратура Пушкинского района города проводит проверку по факту падения ребенка в канализационный люк.

      Пятилетний Коля родился в рубашке. Провалившись в яму, на Новгородском проспекте, он с головой ушел под воду. Бетонная крышка лежала рядом, вмерзшая в землю.

      В новый дом в Шушарах семья переехала лишь месяц назад и впервые решили пешком пройтись по этой дороге вдоль пустыря. Бегая по пустырю, Коля поздно заметил яму. Не смог затормозить, под ногами было скользко. В то время пока мама изо всех сил удерживала за руку тонущего сына, сестра бросилась звать на помощь.

      Колина сестра буквально выскочила под машину Дмитрия Догадаева, который и помог вытащить мальчика из люка. А после донес мокрого насквозь ребенка до квартиры.

      Сегодня Коля уже явно отошел от шока, и на месте, где накануне развернулась трагедия, беззаботно играет в снежки со своим спасителем. Чего не скажешь о маме мальчика. Олеся продолжает получать письма от тех, у кого дети также угодили в открытые люки.

      К сожалению, не все эти случаи со счастливым концом. Кто открыл крышку, пока выясняют. По словам очевидцев из соседнего дома, некоторое время назад рядом с люками на этом пустыре видели пожарные машины.

      Сейчас прокуратура выясняет, кому принадлежит канализационный люк, а также кто отвечал за его эксплуатацию. Напомним, что в начале года энергетики и сотрудники «Водоканала» рассказали о буме краж люков с городских улиц. По данным коммунальщиков, в 2016 году их украли в два раза больше, чем два года назад, отмечает «Фонтанка».

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