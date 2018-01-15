Ударивший бомжа подросток избежал уголовного наказания

Сегодня Следственный комитет принял решение не возбуждать уголовное дело в отношении подростка, ударившего ногой бездомного.
Избежать серьезного наказания студенту колледжа удалось благодаря возрасту. Действия были квалифицированы как побои. Уголовная ответственность по этой статье наступает с 16 лет, а герой жестокого видео оказался на год младше.
Запись инцидента попала в социальную сеть в декабре. На кадрах видно, как несовершеннолетний подходит к пожилому мужчине и наносит ему удар ногой по лицу, после чего съемка обрывается. Но этого оказалось достаточно, чтобы вызвать волну возмущения среди интернет-пользователей.
Среди возмутившихся оказались и однокурсники подростка, которые едва не устроили ему суд Линча. Возможно, в том числе и по этой причине сам хулиган и его родители принесли публичные извинения.
Запись инцидента попала в социальную сеть в декабре. На кадрах видно, как несовершеннолетний подходит к пожилому мужчине и наносит ему удар ногой по лицу, после чего съемка обрывается. Но этого оказалось достаточно, чтобы вызвать волну возмущения среди интернет-пользователей.
Среди возмутившихся оказались и однокурсники подростка, которые едва не устроили ему суд Линча. Возможно, в том числе и по этой причине сам хулиган и его родители принесли публичные извинения.
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