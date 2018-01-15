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    Обозреватель НТВ вошел в число победителей конкурса на лучший репортаж из Госдумы. Госдума, награды и премии, НТВ, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбозреватель НТВ вошел в число победителей конкурса на лучший репортаж из Госдумы

    Обозреватель НТВ вошел в число победителей конкурса на лучший репортаж из Госдумы

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    Обозреватель НТВ вошел в число победителей конкурса на лучший репортаж из Госдумы

    Обозреватель НТВ вошел в число победителей конкурса на лучший репортаж из Госдумы

    Обозреватель НТВ вошел в число победителей конкурса на лучший репортаж из Госдумы

      Сегодня в Госдуме награждали тех, кто освещает работу нижней палаты парламента.

      Победителями ежегодного конкурса на лучший репортаж с Охотного ряда стали 20 журналистов. Среди них — обозреватель НТВ Владимир Кондратьев. Он уже не первый год работает в так называемом парламентском пуле.

      Сейчас в Госдуме аккредитован 1001 журналист. Такие данные привел спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Конкурс проводился по нескольким номинациям: информационные агентства, телевидение, радио, фото, печатные издания, интернет-издания и социальные сети. Награждение победителей по традиции приурочили к профессиональному празднику — Дню российской печати, он отмечался 13 января.

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