Мариинский театр открыл «Русские сезоны» в Италии

Симфонический оркестр Мариинского театра открыл «Русские сезоны» в Риме. Фестиваль, который будет идти весь год, охватит десятки итальянских городов. И это не только концерты симфонической музыки. А еще и спектакли, балетные постановки, выставки из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Исторического музея.

Об этом масштабном проекте говорили сегодня по телефону Владимир Путин и премьер Италии Паоло Джентилони. Как отмечалось, фестивальная программа включает больше 250 самых разнообразных культурных событий. И это, несомненно, будет способствовать расширению дружеских связей между странами.



Вице-премьер правительства России Ольга Голодец передала итальянским коллегам символ фестиваля — жар-птицу. Так называлась и одна из первых балетных постановок, которые более 100 лет назад привез в Париж гениальный антрепренер Сергей Дягилев — именно тогда началась история «Русских сезонов» в Европе. Спустя несколько десятилетий она прервалась, но в последние годы по решению президента триумфально возродилась. Год назад с русским искусством знакомились чуткие вежливые японцы и плакали под пронзительные симфонии русских композиторов. Теперь черед пылких итальянцев.



Конечно, не все красные дорожки ведут в Рим. «Русские сезоны» в этом году пройдут в 40 городах Италии. Оперой итальянцев не удивишь, поэтому акцент сделали на русском балете и симфонической музыке. Красной нитью через весь фестиваль пройдет творчество Петра Чайковского.



Но оперы все же будут, и исключительно русские. Например, знаменитый дирижер Валерий Гергиев итальянским Верди и Пуччини противопоставил все того же Чайковского с его лирической оперой «Иоланта» — о незрячей принцессе, которая долгое время не ведала о своей слепоте, ибо отец под страхом смерти запретил подданным говорить ей правду. Эту историю великий композитор написал под занавес жизни, и она осталась недооцененной. Теперь музыканты российского симфонического оркестра рассказывают о ней всему миру.



Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра: «„Иоланта“ могла быть еще более известной, заметной оперой. Я думаю, каждый музыкант имеет возможность не только повторять знаменитые произведения, например, „Пятую симфонию“ или „Евгения Онегина“, но и должен делать все, чтобы показать все возможности, все бескрайние богатства отечественной культуры».



«Русские сезоны» не просто фестиваль. Это адаптированная для итальянцев энциклопедия русской культуры. 255 мероприятий будет организовано в течение года — российские музеи привезут свои лучшие выставки, в том числе и об истории революции, литераторы прочтут десятки лекций о писателях с мировыми именами, а театры дадут свои лучшие спектакли.



Итальянцы уже пачками разбирают билеты на предстоящие мероприятия, а сотрудники Министерства культуры ломают головы, чем удивить жителей Германии и США — уже есть предварительные договоренности о том, что в будущем «Русские сезоны» придут и к ним.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.