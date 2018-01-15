Изъятый у Шамсуарова Gelandewagen продали на торгах за 6,1 млн рублей

Росимущество продало на аукционе внедорожник Mercedes, принадлежавший сыну
вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову, за 6,1 млн рублей.
Как сообщается на сайте ведомства, аукцион прошел 27 декабря 2017 года и признан состоявшимся. Автомобиль был продан на электронной торговой площадке «Сбербанк- АСТ». Его рыночная стоимость, по оценкам экспертов, составила 7,54 млн рублей. Но так как заявок от покупателей на первых торгах не поступило, стартовая стоимость была снижена на 30%. В итоге торги стартовали с цены 5 276 600 рублей и завершились на отметке 6 068 090 рублей.
Отмечается, что все вырученные с продажи деньги поступят в федеральный бюджет.
Напомним, 17 октября 2016 года Гагаринский районный суд Москвы огласил приговор по уголовному делу о скандальных гонках на Gelandewagen. Троим фигурантам дела Абдувахобу Маджидову, Руслану Шамсуарову и Виктору Ускову инкриминировались угроза применения насилия и оскорбление представителя власти.
Маджидова, который управлял внедорожником, удирая от гаишников, суд полностью оправдал. Шамсуаров и Усков были признаны виновными только по одной статье. Суд приговорил обоих к 300 часам обязательных работ. Внедорожник Gelandewagen стоимостью около 10 млн рублей, на котором совершались преступления, был конфискован у сына вице-президента нефтяной компании в пользу государства и позже выставлен на торги.
Отмечается, что все вырученные с продажи деньги поступят в федеральный бюджет.
Напомним, 17 октября 2016 года Гагаринский районный суд Москвы огласил приговор по уголовному делу о скандальных гонках на Gelandewagen. Троим фигурантам дела Абдувахобу Маджидову, Руслану Шамсуарову и Виктору Ускову инкриминировались угроза применения насилия и оскорбление представителя власти.
Маджидова, который управлял внедорожником, удирая от гаишников, суд полностью оправдал. Шамсуаров и Усков были признаны виновными только по одной статье. Суд приговорил обоих к 300 часам обязательных работ. Внедорожник Gelandewagen стоимостью около 10 млн рублей, на котором совершались преступления, был конфискован у сына вице-президента нефтяной компании в пользу государства и позже выставлен на торги.
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