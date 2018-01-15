Евросоюз намерен исключить из черного списка офшоров восемь стран

Европейский союз намерен исключить из черного списка офшоров восемь стран, в том числе Панаму, Южную Корею и Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что соответствующую инициативу рассмотрят в среду, 17 января, на встрече постпредов стран ЕС.
Помимо Панамы, Республики Кореи и ОАЭ, из списка планируется исключить Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис. Такое предложение поступило после того, как власти этих стран гарантировали изменить свои налоговые правила по требованию ЕС.
Окончательное решение будет принято на встрече министров финансов государств Евросоюза. Ожидается, что встреча состоится на следующей неделе в Брюсселе.
В черный список офшоров ЕС входят 17 стран. Это американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Республика Корея, Макао, Республика Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Республика Тринидад и Тобаго, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты. Им запрещено проводить операции через европейские финансовые системы.
Еще 47 стран и территорий были включены в так называемый серый список. В их числе Турция, Швейцария, Лихтенштейн, Сербия, Черногория, Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Таиланд, Вьетнам, Гонконг, Уругвай, Перу, Марокко, Иордания и другие страны.
Помимо Панамы, Республики Кореи и ОАЭ, из списка планируется исключить Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис. Такое предложение поступило после того, как власти этих стран гарантировали изменить свои налоговые правила по требованию ЕС.
Окончательное решение будет принято на встрече министров финансов государств Евросоюза. Ожидается, что встреча состоится на следующей неделе в Брюсселе.
В черный список офшоров ЕС входят 17 стран. Это американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Республика Корея, Макао, Республика Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Республика Тринидад и Тобаго, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты. Им запрещено проводить операции через европейские финансовые системы.
Еще 47 стран и территорий были включены в так называемый серый список. В их числе Турция, Швейцария, Лихтенштейн, Сербия, Черногория, Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Таиланд, Вьетнам, Гонконг, Уругвай, Перу, Марокко, Иордания и другие страны.
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