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    Самолет ВМС США заметили у берегов Крыма

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    Самолет ВМС США заметили у берегов Крыма

    Самолет ВМС США заметили у берегов Крыма

    Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел полет рядом с Крымом.

    Сначала самолет заметили рядом с Новороссийском (Краснодарский край).

    После этого морской разведчик пролетел вдоль южного побережья Крыма и стал кружить вблизи Севастополя.

    Как отмечает «Интерфакс», в 2018 году американские самолеты-разведчики совершили уже как минимум четыре полета рядом с побережьем Крыма.

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