Самолет ВМС США заметили у берегов Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США
P-8A Poseidon провел полет рядом с Крымом.
Сначала самолет заметили рядом с Новороссийском (Краснодарский край).
После этого морской разведчик пролетел вдоль южного побережья Крыма и стал кружить вблизи Севастополя.
Как отмечает «Интерфакс», в 2018 году американские самолеты-разведчики совершили уже как минимум четыре полета рядом с побережьем Крыма.
После этого морской разведчик пролетел вдоль южного побережья Крыма и стал кружить вблизи Севастополя.
Как отмечает «Интерфакс», в 2018 году американские самолеты-разведчики совершили уже как минимум четыре полета рядом с побережьем Крыма.
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