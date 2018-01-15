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    Петербургский историк представил трехтомник о малоизвестных фактах блокады. Санкт-Петербург, библиотеки и книгоиздание, блокада Ленинграда, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский историк представил трехтомник о малоизвестных фактах блокады

    Петербургский историк представил трехтомник о малоизвестных фактах блокады

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    Петербургский историк представил трехтомник о малоизвестных фактах блокады

    Петербургский историк представил трехтомник о малоизвестных фактах блокады

      В Петербурге состоялась презентация книги «Ленинград в борьбе за выживание в блокаде».

      Трехтомник приурочили к 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Авторы стремились не просто показать, как жил и работал большой город в условиях войны и голода. За основу взяты тысячи малоизвестных фактов и справок, найденных в архивах.

      Многие образы исторических личностей тоже представлены через официальные документы. При этом сам создатель книги Геннадий Соболев не называет свой труд хроникой. Скорее, это анализ и переосмысление некоторых широко известных сведений.

      Журналистам также показали и 3D-путешествие по Невскому пятачку, которое будет доступно в павильоне монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Посетитель надевает очки виртуальной реальности и отправляется на 75 лет назад на фронт, где советские войска прорывали блокаду. Разработчики уверяют: зритель буквально станет участником тех событий.

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