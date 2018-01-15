Петербургский историк представил трехтомник о малоизвестных фактах блокады

В Петербурге состоялась презентация книги «Ленинград в борьбе за выживание в блокаде».

Трехтомник приурочили к 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Авторы стремились не просто показать, как жил и работал большой город в условиях войны и голода. За основу взяты тысячи малоизвестных фактов и справок, найденных в архивах.



Многие образы исторических личностей тоже представлены через официальные документы. При этом сам создатель книги Геннадий Соболев не называет свой труд хроникой. Скорее, это анализ и переосмысление некоторых широко известных сведений.



Журналистам также показали и 3D-путешествие по Невскому пятачку, которое будет доступно в павильоне монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Посетитель надевает очки виртуальной реальности и отправляется на 75 лет назад на фронт, где советские войска прорывали блокаду. Разработчики уверяют: зритель буквально станет участником тех событий.