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    Момент обрушения в здании Индонезийской фондовой биржи попал на видео. биржи, Индонезия, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМомент обрушения в здании Индонезийской фондовой биржи попал на видео

    Момент обрушения в здании Индонезийской фондовой биржи попал на видео

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    Момент обрушения в здании Индонезийской фондовой биржи попал на видео

    Момент обрушения в здании Индонезийской фондовой биржи попал на видео

    Момент обрушения в здании Индонезийской фондовой биржи попал на видео
    • Фото: Associated Press © 2018

      • Камера видеонаблюдения сняла момент обрушения пола в здании фондовой биржи в Джакарте.

      На записи, опубликованной СМИ, видно, что люди спокойно стоят на балконе во второй башне офисного комплекса. В какой-то момент пол под ними внезапно проваливается.

      смотретьБолее 70 человек пострадали при обрушении Индонезийской фондовой биржи
      Более 70 человек пострадали при обрушении Индонезийской фондовой биржи
      Напомним, ЧП в здании Индонезийской фондовой биржи произошло сегодня во время дневного перерыва в биржевых торгах. В результате пострадали 72 человека. Лишь чудом удалось избежать жертв.

      Несмотря на инцидент, вечерние торги начались по расписанию. Версию взрыва полиция Джакарты уже исключила.

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