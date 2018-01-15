Момент обрушения в здании Индонезийской фондовой биржи попал на видео

Камера видеонаблюдения сняла момент обрушения пола в здании фондовой биржи в Джакарте.
На записи, опубликованной СМИ, видно, что люди спокойно стоят на балконе во второй башне офисного комплекса. В какой-то момент пол под ними внезапно проваливается.
Напомним, ЧП в здании Индонезийской фондовой биржи произошло сегодня во время дневного перерыва в биржевых торгах. В результате пострадали 72 человека. Лишь чудом удалось избежать жертв.
Несмотря на инцидент, вечерние торги начались по расписанию. Версию взрыва полиция Джакарты уже исключила.
Напомним, ЧП в здании Индонезийской фондовой биржи произошло сегодня во время дневного перерыва в биржевых торгах. В результате пострадали 72 человека. Лишь чудом удалось избежать жертв.
Несмотря на инцидент, вечерние торги начались по расписанию. Версию взрыва полиция Джакарты уже исключила.
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