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    Во Владивостоке вспыхнули супермаркет и боулинг-клуб: видео. Владивосток, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Владивостоке вспыхнули супермаркет и боулинг-клуб: видео

    Во Владивостоке вспыхнули супермаркет и боулинг-клуб: видео

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    • Фото: vk.com
    Во Владивостоке вспыхнули супермаркет и <nobr>боулинг-клуб</nobr>: видео

    Во Владивостоке вспыхнули супермаркет и боулинг-клуб: видео

    Во Владивостоке вспыхнули супермаркет и <nobr>боулинг-клуб</nobr>: видео
    • Фото: vk.com

      • Площадь крупного пожара в супермаркете и развлекательном центре во Владивостоке составила 500 квадратных метров.

      Трехэтажное здание на улице Светланской во Владивостоке вспыхнуло в понедельник вечером по местному времени. Как сообщил местному изданию vl.ru источник в экстренных службах, возгорание началось на кухне боулинг-клуба на втором этаже. Начали взрываться газовые баллоны, и пламя быстро распространилось на все здание, в котором также находятся супермаркет, медицинское учреждение и еще несколько организаций.

      В тушении пожара были задействованы 29 человек и 8 единиц техники. Тушение пожара заняло около 4 часов. В настоящее время пожарные продолжают проливку конструкций, угрозы дальнейшего распространения огня нет.

      Местные СМИ уточняют, что при пожаре никто не пострадал. Все, кто находился в здании, успели вовремя выйти.

      Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

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