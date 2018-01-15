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    Москвичи массово жаловались на одиночество в новогодние праздники

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    Москвичи массово жаловались на одиночество в новогодние праздники

    Москвичи массово жаловались на одиночество в новогодние праздники

    Более тысячи москвичей обратились за помощью к психологам с жалобами на одиночество и недостаток общения в новогодние праздники.

    Как рассказал замглавы Московской службы психологической помощи населению Иннокентий Постников, именно жалобы на дефицит общения стали самыми распространенными с 1 по 8 января 2018 года.

    По его словам, на телефон неотложной психологической помощи «051» поступило 850 обращений, а на детский телефон доверия — 150 звонков. При этом Постников отметил, что число поступивших жалоб сопоставимо с аналогичным периодом 2017 года.

    Также он сообщил, что в начале 2018 года увеличилось число звонков, связанных «с утратами, переживаниями острого горя», передает агентство «Москва».

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