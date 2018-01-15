Журналиста RT France не пустили на брифинг пресс-секретаря Макрона

Сотруднику RT France отказали во входе в Елисейский дворец, где проходил брифинг
пресс-секретаря президента Франции Эммануэля Макрона.
Брифинг пресс-секретаря был посвящен предстоящей поездке президента Франции в Кале. Сотрудник RT France, который должен был присутствовать на мероприятии, прибыл в Елисейский дворец, однако ему отказали во входе, сообщается на сайте телеканала. Между тем, по словам самого журналиста, на мероприятии были журналисты других СМИ, которые заранее не подтверждали свое присутствие.
Журналист: «Я предъявил свою пресс-карту, меня спросили, в каком СМИ я работаю. И когда я ответил, что в RT, мне сказали, что я не журналист, а для того, чтобы пройти на брифинг, необходимо быть журналистом».
Ситуацию прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону внимательно перечитать конституцию своей страны.
Маргарита Симоньян: «Нашим журналистам дважды за неделю отказал в аккредитации Елисейский дворец. Президенту Макрону, который вместо свободы слова защищает багет, советую внимательно перечитать конституцию Франции».
Аналогичная ситуация произошла в Риме 10 января. Тогда команда Макрона отказала съемочной группе RT в присутствии на саммите. Причем заявка на аккредитацию была подана и принята, однако уже в Италию пресс-служба Елисейского дворца перестала отвечать журналистам без объяснения причин.
Ранее, в конце декабря 2017 года французские общественные деятели потребовали у главы Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции Оливье Шрамека отозвать лицензию у RT France. В российском МИД ситуацию сочли примером грубейшего вмешательства в работу СМИ. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, что сигнал о нападках на RT «идет непосредственно от государства в лице президента Франции».
Добавим, что власти западных стран регулярно обвиняют RT в пропаганде и попытках повлиять на внутреннюю политику государств. А Белый дом признал телеканал иностранным агентом и лишил аккредитации в Конгрессе США.
Журналист: «Я предъявил свою пресс-карту, меня спросили, в каком СМИ я работаю. И когда я ответил, что в RT, мне сказали, что я не журналист, а для того, чтобы пройти на брифинг, необходимо быть журналистом».
Ситуацию прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону внимательно перечитать конституцию своей страны.
Маргарита Симоньян: «Нашим журналистам дважды за неделю отказал в аккредитации Елисейский дворец. Президенту Макрону, который вместо свободы слова защищает багет, советую внимательно перечитать конституцию Франции».
Аналогичная ситуация произошла в Риме 10 января. Тогда команда Макрона отказала съемочной группе RT в присутствии на саммите. Причем заявка на аккредитацию была подана и принята, однако уже в Италию пресс-служба Елисейского дворца перестала отвечать журналистам без объяснения причин.
Ранее, в конце декабря 2017 года французские общественные деятели потребовали у главы Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции Оливье Шрамека отозвать лицензию у RT France. В российском МИД ситуацию сочли примером грубейшего вмешательства в работу СМИ. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, что сигнал о нападках на RT «идет непосредственно от государства в лице президента Франции».
Добавим, что власти западных стран регулярно обвиняют RT в пропаганде и попытках повлиять на внутреннюю политику государств. А Белый дом признал телеканал иностранным агентом и лишил аккредитации в Конгрессе США.
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