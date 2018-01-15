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    Госслужащим ДНР запретили выезжать на Украину

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    Госслужащим ДНР запретили выезжать на Украину

    Госслужащим ДНР запретили выезжать на Украину

    Работникам государственной сферы ДНР на время запретили выезжать на подконтрольную Киеву территорию.

    Соответствующий указ подписал глава ДНР Александр Захарченко.

    Как отметили в МГБ ДНР, постановление направлено на то, чтобы защитить жителей республики от вербовки украинскими спецслужбами.

    При этом отмечается, что только за прошлый год сотрудниками МГБ ДНР задержали по подозрению в шпионаже и государственной измене 246 человек, в том числе 148 сотрудников госсферы. Они были завербованы украинскими спецслужбами при помощи угроз расправы над ними и членами их семей.

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