Госслужащим ДНР запретили выезжать на Украину

Работникам государственной сферы ДНР на время запретили выезжать на подконтрольную Киеву территорию.
Соответствующий указ подписал глава ДНР Александр Захарченко.
Как отметили в МГБ ДНР, постановление направлено на то, чтобы защитить жителей республики от вербовки украинскими спецслужбами.
При этом отмечается, что только за прошлый год сотрудниками МГБ ДНР задержали по подозрению в шпионаже и государственной измене 246 человек, в том числе 148 сотрудников госсферы. Они были завербованы украинскими спецслужбами при помощи угроз расправы над ними и членами их семей.
Как отметили в МГБ ДНР, постановление направлено на то, чтобы защитить жителей республики от вербовки украинскими спецслужбами.
При этом отмечается, что только за прошлый год сотрудниками МГБ ДНР задержали по подозрению в шпионаже и государственной измене 246 человек, в том числе 148 сотрудников госсферы. Они были завербованы украинскими спецслужбами при помощи угроз расправы над ними и членами их семей.
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