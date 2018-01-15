В Петербурге сбежал спасенный от китайских живодеров пес Патрик

Пса сильно напугал хлопок петарды, он вырвался с поводка и убежал. Поиски ведутся уже вторые сутки.
В Северной столице потерялся трехлетний пес Патрик, нашедший дом накануне Старого Нового года. Мы рассказывали о рыжем псе в эфире программы «Сегодня в Санкт-Петербурге». Испугавшись хлопка петарды, он вырвал карабин и убежал настолько стремительно, что хозяйка не Анна Сухорукова смогла его догнать.
Поиски спасенной в Китае собаки продолжаются вторые сутки. Сегодня ее видели на территории Невского завода, а потом на проспекте Обуховской Обороны.
Учитывая, что Патрик сильно напуган, хозяйка просит тех, кто увидит собаку, не пытаться ее ловить, а по возможности наблюдать и сообщить место нахождения. Не исключено, что к поимке солнечного пса хозяйка подключит профессиональных ловцов.
Поиски спасенной в Китае собаки продолжаются вторые сутки. Сегодня ее видели на территории Невского завода, а потом на проспекте Обуховской Обороны.
Учитывая, что Патрик сильно напуган, хозяйка просит тех, кто увидит собаку, не пытаться ее ловить, а по возможности наблюдать и сообщить место нахождения. Не исключено, что к поимке солнечного пса хозяйка подключит профессиональных ловцов.
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