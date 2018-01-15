Мощь «Январского грома»: в Красном Селе реконструировали битву за блокадный Ленинград

В окрестностях Петербурга прогремел «Январский гром». Военно-историческая реконструкция собрала под Красным Селом десятки участников, которые готовились к этому событию несколько месяцев. Красносельско-Ропшинская наступательная операция позволила в январе 1944 года полностью освободить Ленинград от фашистской блокады.

Первыми над полем боя взмывают «„сталинские соколы“ и асы Лювтваффе. Через несколько минут белоснежный настил уже почернел от артиллерийского обстрела, поле боя заволокло густым дымом, и для поддержки пехоты выдвигаются первые танки-малютки Т-60. Но не все достигают цели без потерь.



Михаил Коваленко, участник реконструкции, юрист: Машина оказалась уязвимой для немецко-фашистских захватчиков. Мы получили попадание снаряда. Техника вышла из строя. Мы ждали подмогу».



Немецкий ДОТ на время остановил наступление советских солдат, пока герой грудью не бросился на амбразуру. Каждую траншею бойцы берут в жестоких и тяжелейших рукопашных схватках. У подготовленной германской армии — серьезная экипировка.



Но одно снаряжение, как выясняется, не помогает. В итоге сопротивление сломлено. Отступая, оккупанты не успели даже взорвать тяжелые орудия. И немецкая артиллерия, обстреливавшая Ленинград все 900 дней, через два дня, в 1944-м, была уже выставлена на Дворцовой площади. Над полем звучит громогласное «ура», и захватчики сдаются.



Говорят, что тогда пленные немецкие связистки представляли особую ценность. А сейчас солдаты обеих армий смешиваются с толпой зрителей, которые с интересом наблюдают за сражением. Кто-то при этом использует бинокль, кто-то — новейшие образцы техники. А кто-то просто обедает, довольствуясь зрелищем, но не забывая и про хлеб.



Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов наблюдал за сражением.