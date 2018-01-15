Врачи спасают жизнь петербурженки, выпрыгнувшей вместе с сыном из окна задымленной квартиры

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе борются за жизнь 22-летней петербурженки, которая накануне во время пожара выпрыгнула вместе с трехлетним ребенком из окна квартиры на 8-м этаже.

ЧП произошло на Софийской улице, 34 во Фрунзенском районе. Очевидец Денис вспоминает, что никаких видимых ожогов на хозяине квартиры не было, только сажа. По словам свидетелей, женщина упала не сразу, некоторое время она висела, держась руками за подоконник. При этом мальчик находился у матери за спиной.



Когда женщина принимала решение прыгнуть с 8-го этажа да еще с маленьким ребенком она, видимо, была сильно напугана. Под окнами — деревья, кустарники, асфальтированная дорожка. Шансов выжить, упав с такой высоты, почти не было.



Момент падения зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на доме. Эти кадры уже изучают в полиции. Почему женщина пошла на такой отчаянный шаг и почему муж не остановил ее, до сих непонятно. Соседи утверждают, что дыма было много, а вот огня почти не видели.



Состояние пострадавшей врачи оценивают как крайне тяжелое. Женщина находится в реанимации НИИ Джанелидзе. Мальчик госпитализирован в 5-ю детскую городскую больницу в стабильно тяжелом состоянии. Врачи никаких прогнозов не дают.



Корреспондент НТВ Дарья Криволапова сообщает подробности.