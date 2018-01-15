В Африке нашли один из крупнейших алмазов в мире

В африканском королевстве Лесото нашли пятый по величине алмаз в мире.
В африканском королевстве Лесото нашли один из крупнейших алмазов в мире. Об этом в понедельник сообщила южноафриканская компания Gem Diamonds Limited.
Сообщается, что камень был обнаружен на руднике Летсенг, который известен тем, что там добывают самые ценные по качествам алмазы. Размеры самородка примерно соответствуют размерам двух мячиков для гольфа, а его масса составляет 910 каратов, что делает его пятым по величине алмазом в мире. Крупнее его только алмазы «Куллинан» (3 106 каратов), который украшает скипетр британского монарха, «Наш свет» (1 109 каратов), «Эксельсиор» (995 каратов) и «Звезда Сьерра-Леоне» (968 каратов).
В компании добавили, что найденный самородок обладает высокой степенью прозрачности, а бесцветные алмазы считаются самыми дорогими. Предполагаемая стоимость камня не раскрывается, однако, по оценке Bloomberg, речь идет не менее чем о 50 млн долларов.
Сообщается, что камень был обнаружен на руднике Летсенг, который известен тем, что там добывают самые ценные по качествам алмазы. Размеры самородка примерно соответствуют размерам двух мячиков для гольфа, а его масса составляет 910 каратов, что делает его пятым по величине алмазом в мире. Крупнее его только алмазы «Куллинан» (3 106 каратов), который украшает скипетр британского монарха, «Наш свет» (1 109 каратов), «Эксельсиор» (995 каратов) и «Звезда Сьерра-Леоне» (968 каратов).
В компании добавили, что найденный самородок обладает высокой степенью прозрачности, а бесцветные алмазы считаются самыми дорогими. Предполагаемая стоимость камня не раскрывается, однако, по оценке Bloomberg, речь идет не менее чем о 50 млн долларов.
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