Британка вышла замуж за призрака

Необычную свадебную церемонию устроила британка Аманда Тиг. Она вышла замуж за дух пирата Карибского моря.
Как пишет The Daily Mirror, мужем 45-летней леди стал некий Джек (фамилия неизвестна), который умер около 300 лет назад. По мнению невесты, именно этот человек стал прототипом Джека Воробья — главного героя фильма «Пираты Карибского моря».
Чтобы придать союзу законную силу, Аманда Тиг взяла в аренду лодку, отправилась в международные воды и там в присутствии приглашенных друзей и родных произнесла брачные клятвы.
По словам новобрачной, ее с мужем связывают самые прекрасные отношения, которые только можно представить.
Это не первый необычный брак, заключенный британкой. В 2015 году Софи Теннер вышла замуж за саму себя. Союз оказался настолько прочным, что даже измена с реальным мужчиной не смогла его разрушить.
Чтобы придать союзу законную силу, Аманда Тиг взяла в аренду лодку, отправилась в международные воды и там в присутствии приглашенных друзей и родных произнесла брачные клятвы.
Woman fed up with looking for perfect man marries ghost of 300-year-old pirate https://t.co/uOlqnSx47W pic.twitter.com/366JEGjese— Daily Mirror (@DailyMirror) 14 января 2018 г.
По словам новобрачной, ее с мужем связывают самые прекрасные отношения, которые только можно представить.
Это не первый необычный брак, заключенный британкой. В 2015 году Софи Теннер вышла замуж за саму себя. Союз оказался настолько прочным, что даже измена с реальным мужчиной не смогла его разрушить.
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