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    Британка вышла замуж за призрака

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    Британка вышла замуж за призрака

    Британка вышла замуж за призрака

    Необычную свадебную церемонию устроила британка Аманда Тиг. Она вышла замуж за дух пирата Карибского моря.

    Как пишет The Daily Mirror, мужем 45-летней леди стал некий Джек (фамилия неизвестна), который умер около 300 лет назад. По мнению невесты, именно этот человек стал прототипом Джека Воробья — главного героя фильма «Пираты Карибского моря».

    Чтобы придать союзу законную силу, Аманда Тиг взяла в аренду лодку, отправилась в международные воды и там в присутствии приглашенных друзей и родных произнесла брачные клятвы.




    По словам новобрачной, ее с мужем связывают самые прекрасные отношения, которые только можно представить.

    Это не первый необычный брак, заключенный британкой. В 2015 году Софи Теннер вышла замуж за саму себя. Союз оказался настолько прочным, что даже измена с реальным мужчиной не смогла его разрушить.

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