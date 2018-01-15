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    Жительница Екатеринбурга превратила квартиру в помойку с тысячами тараканов: фото

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    • Фото: пресс-служба УК «ЖКХ Октябрьского района»
    Жительница Екатеринбурга превратила квартиру в помойку с тысячами тараканов: фото

    Жительница Екатеринбурга превратила квартиру в помойку с тысячами тараканов: фото

    Жительница Екатеринбурга превратила квартиру в помойку с тысячами тараканов: фото
  • Фото: пресс-служба УК «ЖКХ Октябрьского района»

    • Старушка из Екатеринбурга оставила соседей без газа и превратила свою квартиру в настоящую помойку.

    Судебные приставы пришли в квартиру одного из домов на улице Малышева из-за того, что пожилая хозяйка упорно не пускала к себе сотрудников газовой компании, которые должны были проверить оборудование. В результате разрешение на проникновение в квартиру пришлось получать через суд.

    В результате выяснилось, что пенсионерка превратила свое жилище в настоящую помойку. По грудам хлама и мусора ползали тысячи тараканов и мух. Также в квартире обитали кошки и собаки.

    Как отмечают местные СМИ, пробраться к трубам и перекрыть газовый стояк коммунальщики не смогли и на этот раз. Работать сварочными аппаратами в квартире небезопасно. Дело в том, что тогда гора мусора могла бы в любой момент загореться.

    В управляющей компании говорят, что теперь могут через суд потребовать от администрации района привести квартиру, которая принадлежит муниципалитету, в надлежащее санитарное состояние. Это может занять около месяца. Пока же жильцам подъезда, которые уже полтора года остаются без газа, придется потерпеть.

    Жительница Екатеринбурга превратила квартиру в помойку с тысячами тараканов: фото. Екатеринбург, мусор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Жительница Екатеринбурга превратила квартиру в помойку с тысячами тараканов: фото. Екатеринбург, мусор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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