Жительница Екатеринбурга превратила квартиру в помойку с тысячами тараканов: фото

Судебные приставы пришли в квартиру одного из домов на улице Малышева из-за того, что пожилая хозяйка упорно не пускала к себе сотрудников газовой компании, которые должны были проверить оборудование. В результате разрешение на проникновение в квартиру пришлось получать через суд.В результате выяснилось, что пенсионерка превратила свое жилище в настоящую помойку. По грудам хлама и мусора ползали тысячи тараканов и мух. Также в квартире обитали кошки и собаки.Как отмечают местные СМИ, пробраться к трубам и перекрыть газовый стояк коммунальщики не смогли и на этот раз. Работать сварочными аппаратами в квартире небезопасно. Дело в том, что тогда гора мусора могла бы в любой момент загореться.В управляющей компании говорят, что теперь могут через суд потребовать от администрации района привести квартиру, которая принадлежит муниципалитету, в надлежащее санитарное состояние. Это может занять около месяца. Пока же жильцам подъезда, которые уже полтора года остаются без газа, придется потерпеть.