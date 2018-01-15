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    Суд отправил под домашний арест жителя Лебедяни, снявшего скальп с бывшей жены

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    • Фото: Плохие Новости / vk.com
    Суд отправил под домашний арест жителя Лебедяни, снявшего скальп с бывшей жены

    Суд отправил под домашний арест жителя Лебедяни, снявшего скальп с бывшей жены

    Суд отправил под домашний арест жителя Лебедяни, снявшего скальп с бывшей жены
  • Фото: Плохие Новости / vk.com

    • Суд в Липецкой области избрал меру пресечения Алексею Гостеву, обвиняемому в жестоком избиении бывшей жены.

    Суд поместил под домашний арест Алексея Гостева, обвиняемого в избиении бывшей супруги, а также в незаконном проникновении в ее квартиру. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Липецкого областного суда Дарья Третьякова.

    Дарья Третьякова, пресс-секретарь Липецкого областного суда: «Лебедянский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до второго марта».

    О преступлении, которое совершил Гостев, стало известно в новогодние праздники. Бывшая жена Гостева Лариса Нефедова сама рассказала в соцсетях о нападении. 30 декабря ее бывший муж пытался зайти в квартиру, где она живет с маленьким сыном. Женщина не открыла ему, тогда Гостев выломал деревянную дверь, ворвался в квартиру, избил Нефедову, вырезал ей клок волос вместе с кожей и попытался изнасиловать бывшую жену.

    Нефедова попала в больницу с синяками и ушибами. По ее словам, когда она лежала в больнице, бывший муж ждал ее выписки и все это время продолжал писать ей сообщения. Сейчас женщину выписали, угрозы ее жизни и здоровью нет, сообщили в региональном управлении СК.

    После нападения Гостев скрылся и был объявлен в розыск. Его задержали в Москве спустя почти две недели после преступления.

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