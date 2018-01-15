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    На востоке Москвы загорелась электричка, 1000 пассажиров эвакуированы

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    На востоке Москвы загорелась электричка, 1000 пассажиров эвакуированы

    На востоке Москвы загорелась электричка, 1000 пассажиров эвакуированы

    Более тысячи человек эвакуировали из горящего электропоезда на востоке столицы.

    О возгорании электропоезда возле станции Кусково в Москве ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

    Источник: «В районе станции Кусково Горьковского направления МЖД произошло загорание в вагоне».

    Из электрички эвакуировали более тысячи человек, на место едут пожарные. Информации о пострадавших пока нет.

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