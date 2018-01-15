На востоке Москвы загорелась электричка, 1000 пассажиров эвакуированы

Более тысячи человек эвакуировали из горящего электропоезда на востоке столицы.
О возгорании электропоезда возле станции Кусково в Москве ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
Источник: «В районе станции Кусково Горьковского направления МЖД произошло загорание в вагоне».
Из электрички эвакуировали более тысячи человек, на место едут пожарные. Информации о пострадавших пока нет.
Источник: «В районе станции Кусково Горьковского направления МЖД произошло загорание в вагоне».
Из электрички эвакуировали более тысячи человек, на место едут пожарные. Информации о пострадавших пока нет.
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