В Польше ищут хулиганов, забросавших камнями машину российских туристов

В польском Гданьске разыскивают хулиганов, которые забросали камнями автомобиль российских туристов из Калининграда.
Инцидент произошел в центре Гданьска в субботу. О произошедшем рассказала в Facebook жительница Калининграда Екатерина Молодцова. По словам женщины, в Польшу на выходные приехали ее мама с мужем и четырехлетней внучкой. Семья остановилась в апартаментах в историческом центре города. Нападение произошло утром, когда семья собиралась отправиться на машине в аквапарк.
Екатерина Молодцова: «Мама сажает ребенка в машину. В этот момент, из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина (кто ездит, тот знает, как выглядят паковочные места в центре Гданьска, вдоль домов) начинают градом сыпаться камни! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло!»
По словам женщины, никто из ее родных не пострадал, но камнями было выбито заднее стекло в автомобиле.
Как сообщили РИА Новости в польской полиции, после нападения пострадавшие подали заявление в полицию. В тот же день правоохранители осмотрели место происшествия и приступили к поиску нападавших. К настоящему моменту хулиганы еще не найдены.
Дежурный консул генерального консульства России в Гданьске Ванда Калюжная подтвердила, что в городе в совершены хулиганские действия со стороны неустановленных лиц в отношении россиян.
Екатерина Молодцова: «Мама сажает ребенка в машину. В этот момент, из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина (кто ездит, тот знает, как выглядят паковочные места в центре Гданьска, вдоль домов) начинают градом сыпаться камни! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло!»
По словам женщины, никто из ее родных не пострадал, но камнями было выбито заднее стекло в автомобиле.
Как сообщили РИА Новости в польской полиции, после нападения пострадавшие подали заявление в полицию. В тот же день правоохранители осмотрели место происшествия и приступили к поиску нападавших. К настоящему моменту хулиганы еще не найдены.
Дежурный консул генерального консульства России в Гданьске Ванда Калюжная подтвердила, что в городе в совершены хулиганские действия со стороны неустановленных лиц в отношении россиян.
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