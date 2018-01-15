Онищенко заявил о необходимости принудительного лечения алкоголиков

Геннадий Онищенко назвал принудительное лечение от алкогольной зависимости социально необходимой мерой.
Депутат подчеркнул, что не все алкоголики совершают административные нарушения, однако они причиняют вред своим близким, в частности, расшатывают психическое здоровье детей и мешают им полноценно питаться.
Геннадий Онищенко, депутат Госдумы: «Ни один алкоголик, безусловно, не считает себя алкоголиком. Поэтому принудительное лечение — это социально необходимая мера для общества, потому что этот человек, как правило, будучи больным, наносит огромный ущерб прежде всего близким».
Также бывший главный санитарный врач РФ призвал обсудить «причудливость норм» законопроекта о принудительном лечении алкоголиков, назвав саму инициативу необходимой, передает РИА Новости.
Ранее в Госдуме сообщили, что законопроект о принудительном лечении алкоголиков может быть внесен уже в весеннюю сессию. Проходить лечение предлагают обязать тех, кто страдает от алкогольной зависимости и повторно совершил административное нарушение. При этом отказ от лечения может караться лишением свободы на срок до года.
Геннадий Онищенко, депутат Госдумы: «Ни один алкоголик, безусловно, не считает себя алкоголиком. Поэтому принудительное лечение — это социально необходимая мера для общества, потому что этот человек, как правило, будучи больным, наносит огромный ущерб прежде всего близким».
Также бывший главный санитарный врач РФ призвал обсудить «причудливость норм» законопроекта о принудительном лечении алкоголиков, назвав саму инициативу необходимой, передает РИА Новости.
Ранее в Госдуме сообщили, что законопроект о принудительном лечении алкоголиков может быть внесен уже в весеннюю сессию. Проходить лечение предлагают обязать тех, кто страдает от алкогольной зависимости и повторно совершил административное нарушение. При этом отказ от лечения может караться лишением свободы на срок до года.
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