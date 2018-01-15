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    Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. артисты, знаменитости, похороны, смерть, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМихаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

    Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

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    Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

    Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

    Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

      Народного артиста России Михаила Державина похоронили в Москве рядом с могилой его отца.

      Похороны народного артиста России Михаила Державина прошли в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве. Артиста похоронили рядом с могилой его отца Михаила Державина, в прошлом ведущего актера Театра имени Вахтангова.

      Перед похоронами в храме Преображения Господня на Песках прошло отпевание артиста, передает ТАСС. Гражданская панихида прошла в понедельник в Театре сатиры. Проститься с актером пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники. Собравшиеся на улице устроили артисту последнюю овацию.

      Державин несколько месяцев был серьезно болен, но труппа до последнего ждала его возвращения на сцену. 10 января актер умер в больнице. По словам его вдовы Роксаны Бабаян, у артиста не выдержало сердце.

      Державин добился успеха и на сцене театра, и в кино, но настоящая слава Михаила Державина настигла на телевидении. Зрители полюбили его как Пана Ведущего в «Кабачке 13 стульев», а шутки из их выступлений с Александром Ширвиндтом тут же расходились на цитаты.

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      Москва провожает Михаила Державина в последний путь
      В сентябре прошлого года артист выпустил книгу мемуаров «Я везучий». Сам автор не смог сам присутствовать на презентации из-за болезни. Вместо него книгу представляли его жена и лучшие друзья.

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