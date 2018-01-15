Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Народного артиста России Михаила Державина похоронили в Москве рядом с могилой его отца.
Похороны народного артиста России Михаила Державина прошли в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве. Артиста похоронили рядом с могилой его отца Михаила Державина, в прошлом ведущего актера Театра имени Вахтангова.
Перед похоронами в храме Преображения Господня на Песках прошло отпевание артиста, передает ТАСС. Гражданская панихида прошла в понедельник в Театре сатиры. Проститься с актером пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники. Собравшиеся на улице устроили артисту последнюю овацию.
Державин несколько месяцев был серьезно болен, но труппа до последнего ждала его возвращения на сцену. 10 января актер умер в больнице. По словам его вдовы Роксаны Бабаян, у артиста не выдержало сердце.
Державин добился успеха и на сцене театра, и в кино, но настоящая слава Михаила Державина настигла на телевидении. Зрители полюбили его как Пана Ведущего в «Кабачке 13 стульев», а шутки из их выступлений с Александром Ширвиндтом тут же расходились на цитаты.
В сентябре прошлого года артист выпустил книгу мемуаров «Я везучий». Сам автор не смог сам присутствовать на презентации из-за болезни. Вместо него книгу представляли его жена и лучшие друзья.
Перед похоронами в храме Преображения Господня на Песках прошло отпевание артиста, передает ТАСС. Гражданская панихида прошла в понедельник в Театре сатиры. Проститься с актером пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники. Собравшиеся на улице устроили артисту последнюю овацию.
Державин несколько месяцев был серьезно болен, но труппа до последнего ждала его возвращения на сцену. 10 января актер умер в больнице. По словам его вдовы Роксаны Бабаян, у артиста не выдержало сердце.
Державин добился успеха и на сцене театра, и в кино, но настоящая слава Михаила Державина настигла на телевидении. Зрители полюбили его как Пана Ведущего в «Кабачке 13 стульев», а шутки из их выступлений с Александром Ширвиндтом тут же расходились на цитаты.
В сентябре прошлого года артист выпустил книгу мемуаров «Я везучий». Сам автор не смог сам присутствовать на презентации из-за болезни. Вместо него книгу представляли его жена и лучшие друзья.
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