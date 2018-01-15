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    Страница истории: 45 лет назад США прекратили военные операции во Вьетнаме. войны и вооруженные конфликты, Вьетнам, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтраница истории: 45 лет назад США прекратили военные операции во Вьетнаме

    Страница истории: 45 лет назад США прекратили военные операции во Вьетнаме

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    Страница истории: 45 лет назад США прекратили военные операции во Вьетнаме

    Страница истории: 45 лет назад США прекратили военные операции во Вьетнаме

      Сегодня мир вспоминает важную дату в истории конфликта, который стараниями американцев превратился из локального противостояния в одну из крупнейших и самых кровопролитных войн второй половины XX века.

      В этот день 45 лет назад армия США прекратила военные операции на территории Вьетнама. На то, чтобы вывести войска с территории Южного Вьетнама, американцам понадобится еще две недели.

      Помогать президенту Южного Вьетнама Зьему, боровшемуся с поддерживаемыми социалистическим Северным Вьетнамом партизанскими группировками, Белый дом стал в начале 60-х. В августе 1964 года армия США начала против Ханоя воздушную войну, в марте в Дананге высадился первый боевой десант.

      Через 3 года американские войска насчитывали уже более 500 тысяч человек, что составляло 30% боевого состава армии США. В общей сложности в войне во Вьетнаме приняли участие более 2,5 миллиона американцев.

      Активная фаза боевых действий продолжалась до 1973 года. Не проиграв ни одного крупного сражения, Вашингтон не добился каких-либо существенных успехов, при этом 60 тысяч человек были убиты, более 300 тысяч — ранены, а бессмысленная для миллионов граждан США война оставила шрам на судьбе нескольких поколений.

      Потери Северного Вьетнама превысили миллион человек. При этом, по данным экологов, химикаты, использованные Соединенными Штатами, в том числе синтетическая смесь Agent Orange, до сих пор сказываются на здоровье жителей уже единого Вьетнама.

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