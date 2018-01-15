Глава «Ростелекома» доложил президенту о работе компании и цифровизации страны

Развитие цифровой экономики, расширение доступа к электронным технологиям и высокоскоростному Интернету сегодня обсуждались в Кремле на рабочей встрече Владимира Путина с руководителем «Ростелекома» Михаилом Осеевским.

Осеевский возглавил компанию в 2017-м и доложил президенту об итогах работы за минувший год.



Владимир Путин, президент РФ: «Михаил Эдуардович, Вы сколько уже работаете?»



Михаил Осеевский, глава «Ростелекома»: «10 месяцев».



Владимир Путин: «Видите, круглая дата, можно сказать. Расскажите, пожалуйста, как вы вошли в курс дела, как, по вашему мнению, компания себя чувствует, как она развивается? И потом, „Ростелеком“ является одним из ключевых держателей ключевой инфраструктуры, прошу прощения за повторение одного и того же слова, но это дает возможность вам работать и по другому направлению — это программа „Цифровая экономика России“, цифровизация. Известно, что вы уже предпринимаете необходимые шаги в этом направлении. Вот по порядку, пожалуйста».



Михаил Осеевский: «Да, Владимир Владимирович, в этом году действительно были в основном сосредоточены на подготовке к формированию программы „Цифровая экономика“. Мы рассматриваем ее не только как комплекс структурированных мер по трансформации российской экономики, но и как документ, который ставит перед компанией новые стратегические цели. В связи с этим мы обновили нашу стратегию на 5 лет».



Среди основных направлений работы на эти 5 лет глава «Ростелекома» назвал расширение доступа малого и среднего бизнеса к цифровым технологиям, кибербезопасность и дальнейшее развитие электронного государства. На эти цели компания планирует потратить более 300 миллиардов рублей собственных средств.



Также Осеевский сообщил о внедрении инфраструктуры так называемого умного здания. Это система сбора информации с внутриквартирных и общедомовых счетчиков, устройство видеонаблюдения на лестницах и прилегающих территориях. По словам Осеевского, «Ростелеком» планирует обеспечивать такой системой более 800 тысяч новостроек ежегодно.