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    На подмосковной трассе столкнулись около 40 автомобилей

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    • Фото: УМВД России по г.Подольску
    На подмосковной трассе столкнулись около 40 автомобилей

    На подмосковной трассе столкнулись около 40 автомобилей

    На подмосковной трассе столкнулись около 40 автомобилей
  • Фото: УМВД России по г.Подольску

    • Массовая авария произошла на автодороге «Южный обход Подольска».

    Как говорят очевидцы, причиной ДТП стала машина, врезавшаяся в отбойник. В нее въехал другой автомобиль. После этого водители стали сталкиваться друг с другом по цепочке.

    Всего в аварию попали около 40 автомобилей, среди которых были как легковушки, так и грузовые фуры. Медицинская помощь никому из пассажиров и водителей не потребовалась, передает «360».

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