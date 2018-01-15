На подмосковной трассе столкнулись около 40 автомобилей

Массовая авария произошла на автодороге «Южный обход Подольска».
Как говорят очевидцы, причиной ДТП стала машина, врезавшаяся в отбойник. В нее въехал другой автомобиль. После этого водители стали сталкиваться друг с другом по цепочке.
Всего в аварию попали около 40 автомобилей, среди которых были как легковушки, так и грузовые фуры. Медицинская помощь никому из пассажиров и водителей не потребовалась, передает «360».
Всего в аварию попали около 40 автомобилей, среди которых были как легковушки, так и грузовые фуры. Медицинская помощь никому из пассажиров и водителей не потребовалась, передает «360».
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