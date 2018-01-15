Региональный этап конкурса «Лидеры России» завершился Подмосковье

В Московской области сегодня завершился второй полуфинал федерального конкурса «Лидеры России». В нем приняли участие около 300 руководителей из Центрального округа в возрасте до 50 лет. Сначала все они прошли очень жесткий отборочный тур.
Перспективных кандидатов определяли с помощью тестирования. На втором этапе конкурсантов ждали деловые игры, в ходе которых нужно было показать свои лидерские качества — нацеленность на результат, умение работать в команде, брать на себя ответственность, четко ставить задачи и многое другое.
Алексей Комиссаров, руководитель конкурса «Лидеры России», проректор РАНХиГС: «У всех абсолютно экспертов, у всех организаторов очень мощное впечатление от участников. Они оказались даже сильнее, чем мы ожидали. И те, кто участвовал в полуфинале, — уже для нас герои. Те, кто вышли в финал — это люди, с которыми, я уверен, мы еще много раз столкнемся на совершенно разных направлениях».
Финал конкурса стартует 7 февраля в Сочи. В нем будут участвовать 300 человек. Это люди из всех регионов, которые успешно прошли первые два этапа. Каждый финалист получит образовательные гранты на сумму в миллион рублей.
Алексей Комиссаров, руководитель конкурса «Лидеры России», проректор РАНХиГС: «У всех абсолютно экспертов, у всех организаторов очень мощное впечатление от участников. Они оказались даже сильнее, чем мы ожидали. И те, кто участвовал в полуфинале, — уже для нас герои. Те, кто вышли в финал — это люди, с которыми, я уверен, мы еще много раз столкнемся на совершенно разных направлениях».
Финал конкурса стартует 7 февраля в Сочи. В нем будут участвовать 300 человек. Это люди из всех регионов, которые успешно прошли первые два этапа. Каждый финалист получит образовательные гранты на сумму в миллион рублей.
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