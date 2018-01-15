Французы потребовали от России миллиарды евро по царским долгам

Потомки инвесторов, вложившихся в экономику Российской империи, решили потребовать выплат от России.
Речь идет о потомках владельцев государственных облигаций, обеспеченных золотом. Бумаги были выпущены в 1867 году российскими железнодорожными компаниями, за несколько десятилетий французские инвесторы вложили в проект 15 млрд франков (53 млрд евро).
Некоторые из вкладчиков успели получить прибыль, другие же остались ни с чем, так как после революции большевики отказались платить по долгам царских времен.
Теперь потомки вкладчиков из Франции заявляют, что государственный долг не имеет срока давности, и аргументируют свои финансовые претензии тем, что «Россия далеко не банкрот».
Как отмечает RFI, сегодня за выплаты по царским облигациям борются около 400 тыс. человек в рамках Международной федеративной ассоциации держателей российских займов. Общая сумма может достигать от 10 млрд до 30 млрд евро.
Некоторые из вкладчиков успели получить прибыль, другие же остались ни с чем, так как после революции большевики отказались платить по долгам царских времен.
Теперь потомки вкладчиков из Франции заявляют, что государственный долг не имеет срока давности, и аргументируют свои финансовые претензии тем, что «Россия далеко не банкрот».
Как отмечает RFI, сегодня за выплаты по царским облигациям борются около 400 тыс. человек в рамках Международной федеративной ассоциации держателей российских займов. Общая сумма может достигать от 10 млрд до 30 млрд евро.
Комментарии