Кондолиза Райс назвала Ким Чен Ына «довольно умным»

Бывший руководитель Госдепартамента США Кондолиза Райс считает Ким Чен Ына «довольно умным».
Столь неожиданное для американского политика, а уж тем более республиканца заявление она сделала в интервью телеканалу CNN.
По словам Райс, решение северокорейского лидера начать переговоры с Сеулом по поводу Олимпиады было «разумным». При этом дипломат задается вопросом: а верит ли сам Ким Чен Ын своим словам о том, что уничтожит США?
Кондолиза Райс, бывший госсекретарь США: «Подход к Южной Корее был разумным, решение принять участие в Олимпиаде — тоже. Я думаю, что Ким Чен Ын находится в большей изоляции, чем его отец. Возможно, он более безрассуден. Иногда я думаю, действительно ли он верит, когда говорит „я могу уничтожить США“, потому что, кажется, каждого, кто сообщает ему что-то, чего он не хочет слышать, убивают. А это демотивирует говорить ему правду».
Тем временем официальный Вашингтон пытается задавить Пхеньян экономическими методами. США и Канада хотят провести в Ванкувере встречу, на которой планируется ужесточить наказание для кораблей, поставляющих топливо в КНДР. Об этом пишет Financial Times.
Приглашены в Ванкувер министры 20 государств, среди которых не будет делегатов из России и Китая, которые являются двумя важнейшими игроками в регионе. Не позвали их из-за того, что и Москва, и Пекин раскритиковали инициативу как возрождающую «менталитет холодной войны». Журналисты газеты делают вывод, что отсутствие этих двух стран ставит под угрозу попытки Белого дома собрать коалицию для противодействия КНДР.
Former Secretary of State Condoleezza Rice says North Korean leader Kim Jong Un is «turning out, much more so than I thought, to be actually pretty clever» https://t.co/wuM54u5irx pic.twitter.com/LA6DVHphqf— CNN (@CNN) 14 января 2018 г.
По словам Райс, решение северокорейского лидера начать переговоры с Сеулом по поводу Олимпиады было «разумным». При этом дипломат задается вопросом: а верит ли сам Ким Чен Ын своим словам о том, что уничтожит США?
Кондолиза Райс, бывший госсекретарь США: «Подход к Южной Корее был разумным, решение принять участие в Олимпиаде — тоже. Я думаю, что Ким Чен Ын находится в большей изоляции, чем его отец. Возможно, он более безрассуден. Иногда я думаю, действительно ли он верит, когда говорит „я могу уничтожить США“, потому что, кажется, каждого, кто сообщает ему что-то, чего он не хочет слышать, убивают. А это демотивирует говорить ему правду».
Тем временем официальный Вашингтон пытается задавить Пхеньян экономическими методами. США и Канада хотят провести в Ванкувере встречу, на которой планируется ужесточить наказание для кораблей, поставляющих топливо в КНДР. Об этом пишет Financial Times.
Приглашены в Ванкувер министры 20 государств, среди которых не будет делегатов из России и Китая, которые являются двумя важнейшими игроками в регионе. Не позвали их из-за того, что и Москва, и Пекин раскритиковали инициативу как возрождающую «менталитет холодной войны». Журналисты газеты делают вывод, что отсутствие этих двух стран ставит под угрозу попытки Белого дома собрать коалицию для противодействия КНДР.
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