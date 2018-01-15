Папа римский признался в страхе перед ядерной войной

Папа римский Франциск рассказал, что боится ядерной войны, и призвал все страны мира к ядерному разоружению.
По мнению понтифика, чтобы разжечь войну сейчас достаточно случайного события, и поэтому, пока не поздно, необходимо приложить все усилия для ядерного разоружения, пишет La Repubblica.
Папа римский: «Да, я действительно боюсь. Мы находимся на пределе. Чтобы разжечь войну, хватить лишь случайного события. Это может кардинально и очень быстро изменить ситуацию. Необходимо уничтожить оружие, приложить все усилия для ядерного разоружения».
Отмечается, что глава Католической церкви показал журналистам фотографию 1945 года, снятую в японском городе Нагасаки. По словам папы Франциска, на ней запечатлен мальчик, который несет мертвого брата в крематорий после взрыва ядерной бомбы. Понтифик отметил, что был потрясен этим снимком и назвал его «Плод войны».
Папа римский: «Да, я действительно боюсь. Мы находимся на пределе. Чтобы разжечь войну, хватить лишь случайного события. Это может кардинально и очень быстро изменить ситуацию. Необходимо уничтожить оружие, приложить все усилия для ядерного разоружения».
Отмечается, что глава Католической церкви показал журналистам фотографию 1945 года, снятую в японском городе Нагасаки. По словам папы Франциска, на ней запечатлен мальчик, который несет мертвого брата в крематорий после взрыва ядерной бомбы. Понтифик отметил, что был потрясен этим снимком и назвал его «Плод войны».
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