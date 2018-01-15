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    Семеро пострадавших в колпинском ДТП проходят обследование в клиниках Петербурга

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    • Фото: Петербург 24/7 / vk.com
    Семеро пострадавших в колпинском ДТП проходят обследование в клиниках Петербурга

    Семеро пострадавших в колпинском ДТП проходят обследование в клиниках Петербурга

    Семеро пострадавших в колпинском ДТП проходят обследование в клиниках Петербурга
  • Фото: Петербург 24/7 / vk.com

    • Продолжается расследование уголовного дела по факту аварии с маршруткой на Колпинском шоссе.

    На данный момент в больницах остаются семеро пострадавших. Всего травмы в ДТП получили 12 человек. Наиболее тяжелые медики зафиксировали у водителя ПАЗа, который и врезался в фуру на круговом перекрестке. Его зажало в кабине.

    Напомним: 12 января маршрутка, следовавшая из Петербурга в Колпино, врезалась в стоявшую фуру. По словам водителя большегруза, он остановился, чтобы проверить состояние колес, включил аварийную сигнализацию и выставил соответствующий знак.

    В результате травмы получили почти все пассажиры. Сейчас некоторые из них проходят обследование в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. ГУ МВД возбудило уголовное дело. Виновником аварии, предположительно, является водитель ПАЗа.

    Внутреннее расследование ведут и представители перевозчика. Ранее в компании «Питер-авто» заявляли, что автобус был исправен. Пассажирам маршрутки обещали компенсировать расходы на лечение и выплатить страховку. Компенсации могут составить до 500 тысяч рублей на каждого.

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