Семеро пострадавших в колпинском ДТП проходят обследование в клиниках Петербурга

Продолжается расследование уголовного дела по факту аварии с маршруткой на Колпинском шоссе.
На данный момент в больницах остаются семеро пострадавших. Всего травмы в ДТП получили 12 человек. Наиболее тяжелые медики зафиксировали у водителя ПАЗа, который и врезался в фуру на круговом перекрестке. Его зажало в кабине.
Напомним: 12 января маршрутка, следовавшая из Петербурга в Колпино, врезалась в стоявшую фуру. По словам водителя большегруза, он остановился, чтобы проверить состояние колес, включил аварийную сигнализацию и выставил соответствующий знак.
В результате травмы получили почти все пассажиры. Сейчас некоторые из них проходят обследование в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. ГУ МВД возбудило уголовное дело. Виновником аварии, предположительно, является водитель ПАЗа.
Внутреннее расследование ведут и представители перевозчика. Ранее в компании «Питер-авто» заявляли, что автобус был исправен. Пассажирам маршрутки обещали компенсировать расходы на лечение и выплатить страховку. Компенсации могут составить до 500 тысяч рублей на каждого.
Напомним: 12 января маршрутка, следовавшая из Петербурга в Колпино, врезалась в стоявшую фуру. По словам водителя большегруза, он остановился, чтобы проверить состояние колес, включил аварийную сигнализацию и выставил соответствующий знак.
В результате травмы получили почти все пассажиры. Сейчас некоторые из них проходят обследование в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. ГУ МВД возбудило уголовное дело. Виновником аварии, предположительно, является водитель ПАЗа.
Внутреннее расследование ведут и представители перевозчика. Ранее в компании «Питер-авто» заявляли, что автобус был исправен. Пассажирам маршрутки обещали компенсировать расходы на лечение и выплатить страховку. Компенсации могут составить до 500 тысяч рублей на каждого.
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