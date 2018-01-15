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    Массовая драка с участием полицейского в Подмосковье попала на видео. Московская область, драки и избиения, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМассовая драка с участием полицейского в Подмосковье попала на видео

    Массовая драка с участием полицейского в Подмосковье попала на видео

    3 комментария

    Массовая драка с участием полицейского в Подмосковье попала на видео

    Массовая драка с участием полицейского в Подмосковье попала на видео

      Полицейские выясняют обстоятельства массовой драки с участием сотрудника ДПС в подмосковном Серпухове.

      По данным правоохранительных органов, потасовка произошла в ночь на 14 января возле одного из баров. При этом отмечается, что в драке принял участие сотрудник ДПС, который не был на службе и находился в гражданской одежде.

      Местные СМИ же отмечают, что среди дерущихся были представители криминальной группировки «Карандаши».

      В настоящий момент по факту потасовки проводится проверка. Установливаются участники и очевидцы драки, сообщили в УМВД по Московской области.

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