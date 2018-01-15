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    «Мне надо идти в министры»: Плющенко подумывает возглавить спортивное ведомство

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    «Мне надо идти в министры»: Плющенко подумывает возглавить спортивное ведомство

    «Мне надо идти в министры»: Плющенко подумывает возглавить спортивное ведомство

    Знаменитый фигурист Евгений Плющенко планирует возглавить Министерство спорта РФ.

    При этом титулованный спортсмен оговорился, что министерский пост он хотел бы занять не прямо сейчас, а через несколько лет, передает портал «Чемпионат».

    Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию: «Мне надо идти в министры спорта. А почему нет? Мне кажется, я стал бы отличным министром. Не сейчас, конечно, не на этот срок, но на следующий».

    В настоящее время Министерством спорта РФ руководит олимпийский чемпион 2000 года по фехтованию на шпагах Павел Колобков. Плющенко весной прошлого года объявил о завершении спортивной карьеры, заявив, что такое решение было принято годом ранее. Фигурист признался, что после многочисленных операций ему трудно конкурировать с молодыми спортсменами.

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