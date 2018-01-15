Катрин Денёв извинилась перед жертвами домогательств за письмо в поддержку мужчин

Актриса Катрин Денёв извинилась перед жертвами домогательств за письмо в защиту права мужчин приставать к женщинам.
Французская актриса Катрин Денёв принесла извинения жертвам домогательств за письмо, в котором она и еще около ста представительниц французской интеллигенции выступили в поддержку права мужчин приставать к женщинам.
Как сообщает AFP, актриса не отказалась от своей позиции, но заявила, что ее извинения адресованы только «жертвам этих ужасных действий, которых письмо могло оскорбить». По словам Денёв, изначальный смысл письма был искажен в СМИ. Актриса подчеркнула, что никто из подписавших текст женщин не считает домогательства чем-то хорошим.
На прошлой неделе Денёв и еще около сотни известных француженок опубликовали открытое письмо, в котором назвали кампанию по борьбе с домогательствами «пуританством» и «охотой на ведьм», призвали отличать назойливые знаки внимания от попытки изнасилования и заявили, что популярные движения в защиту жертв домогательств могут привести к ограничению сексуальной свободы.
Напомним, в 2017 году в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. В центре скандалов оказались известные фигуры шоу-бизнеса, спорта, киноиндустрии и политики. Первый крупный скандал был связан с именем американского продюсера Харви Вайнштейна. Затем в домогательствах обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, даже певицу Мэрайю Кэри и многих других.
На церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая прошла на прошлой неделе, многие актрисы пришли в черном в знак солидарности с жертвами домогательств, а телеведущая Опра Уинфри произнесла пламенную речь, в которой призвала женщин «осмелиться» и «рассказать правду».
Как сообщает AFP, актриса не отказалась от своей позиции, но заявила, что ее извинения адресованы только «жертвам этих ужасных действий, которых письмо могло оскорбить». По словам Денёв, изначальный смысл письма был искажен в СМИ. Актриса подчеркнула, что никто из подписавших текст женщин не считает домогательства чем-то хорошим.
На прошлой неделе Денёв и еще около сотни известных француженок опубликовали открытое письмо, в котором назвали кампанию по борьбе с домогательствами «пуританством» и «охотой на ведьм», призвали отличать назойливые знаки внимания от попытки изнасилования и заявили, что популярные движения в защиту жертв домогательств могут привести к ограничению сексуальной свободы.
Напомним, в 2017 году в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. В центре скандалов оказались известные фигуры шоу-бизнеса, спорта, киноиндустрии и политики. Первый крупный скандал был связан с именем американского продюсера Харви Вайнштейна. Затем в домогательствах обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, даже певицу Мэрайю Кэри и многих других.
На церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая прошла на прошлой неделе, многие актрисы пришли в черном в знак солидарности с жертвами домогательств, а телеведущая Опра Уинфри произнесла пламенную речь, в которой призвала женщин «осмелиться» и «рассказать правду».
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