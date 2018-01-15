Британия подняла истребители на «перехват» российских бомбардировщиков

Британские истребители Typhoon подняты по тревоге на «перехват» российских стратегических бомбардировщиков.
По данным западных авиационных ресурсов, два истребителя Typhoon вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии на «перехват» российских стратегических бомбардировщиков, приблизившихся к территории Великобритании. Вместе с ними в воздух подняты британский самолет-заправщик, а также два бельгийских истребителя постоянной готовности F-16 и французский самолет-заправщик C-135FR Stratotanker.
Отмечается, что истребители вылетели после того, как к востоку от Шотландии были зафиксированы радиопереговоры двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160.
Как сообщает «Интерфакс», в командовании британских Королевских ВВС подтвердили факт «перехвата» российских самолетов. При этом представитель командования не уточнил тип российских бомбардировщиков. По его словам, операция еще продолжается, дополнительная информация появится после ее окончания.
Отмечается, что истребители вылетели после того, как к востоку от Шотландии были зафиксированы радиопереговоры двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160.
Как сообщает «Интерфакс», в командовании британских Королевских ВВС подтвердили факт «перехвата» российских самолетов. При этом представитель командования не уточнил тип российских бомбардировщиков. По его словам, операция еще продолжается, дополнительная информация появится после ее окончания.
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