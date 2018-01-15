Нетрезвый петербуржец побил фельдшера скорой

В Петербурге вновь напали на врачей скорой помощи. По факту инцидента, травмы в котором получила фельдшер, полиция проводит проверку.
На этот раз инцидент произошел на парковке возле торгового центра «Миллер» в минувшую субботу. Отмечается, что компания нетрезвых людей в ночном клубе вызвала бригаду медиков для своей знакомой. В ходе бурного отдыха она повредила голову. Однако передать пострадавшую сотрудникам экстренной службы друзья почему-то отказались.
Напротив, с угрозами они ворвались в спецмашину и даже несколько раз ударили одного из фельдшеров. Успокоили буйную компанию только подоспевшие правоохранители. По факту инцидента проводится проверка.
По данным РИА Новости, сотрудница скорой помощи получила травму плеча и не сможет работать несколько дней. О здоровье так и несостоявшейся пациентки ничего не известно.
Напротив, с угрозами они ворвались в спецмашину и даже несколько раз ударили одного из фельдшеров. Успокоили буйную компанию только подоспевшие правоохранители. По факту инцидента проводится проверка.
По данным РИА Новости, сотрудница скорой помощи получила травму плеча и не сможет работать несколько дней. О здоровье так и несостоявшейся пациентки ничего не известно.
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