Песков призвал воздержаться от «любительских рассуждений» о поножовщине в пермской школе

Дмитрий Песков призвал дождаться итогов расследования причин ЧП в пермской школе.
По словам пресс-секретаря президента, сейчас необходимо дать Росгвардии и МВД время на то, чтобы проверить, как в школе обеспечивалась безопасность.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то такие любительские рассуждения на этот счет».
При этом Песков подчеркнул, что речь идет о поножовщине между учениками школы, а не о нападении на школу извне.
Напомним, ЧП в школе 127 Мотовилихинского района Перми случилось сегодня утром. В результате пострадали 15 человек, в том числе учительница и четвероклассники. Сейчас женщина и двое школьников находятся в тяжелом состоянии.
Двое подозреваемых в поножовщине подростков уже задержаны. По некоторым данным, речь идет о целенаправленном нападении. Один из подростков, ввалившихся в класс, пытался помешать детям сбежать, а второй начал наносить удары ножом. Также сообщалось, что один из подростков ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. А знакомые одного из задержанных рассказали, что он был поклонником американских подростков, которые в 1999 году расправились учениками школы «Колумбайн».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то такие любительские рассуждения на этот счет».
При этом Песков подчеркнул, что речь идет о поножовщине между учениками школы, а не о нападении на школу извне.
Напомним, ЧП в школе 127 Мотовилихинского района Перми случилось сегодня утром. В результате пострадали 15 человек, в том числе учительница и четвероклассники. Сейчас женщина и двое школьников находятся в тяжелом состоянии.
Двое подозреваемых в поножовщине подростков уже задержаны. По некоторым данным, речь идет о целенаправленном нападении. Один из подростков, ввалившихся в класс, пытался помешать детям сбежать, а второй начал наносить удары ножом. Также сообщалось, что один из подростков ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. А знакомые одного из задержанных рассказали, что он был поклонником американских подростков, которые в 1999 году расправились учениками школы «Колумбайн».
Комментарии