В Крещение синоптики обещают москвичам ветреную погоду без лютых морозов

Снежная и облачная погода с порывистым ветром ожидается в российской столице 19 января, когда православные будут отмечать Крещение. Традиционных для этой даты морозов синоптики не обещают.
Любителей крещенских купаний метеорологи предупреждают о том, что погода будет ветреной, поэтому погружение в прорубь превратится в настоящее испытание, передает РИА Новости.
Татьяна Позднякова, главный специалист столичного метеобюро: «На Крещение, 19 числа, когда большинство верующих будут купаться в крещенской воде, погода будет облачная, время от времени будет приниматься снежок, температура воздуха ожидается от минус 1 до минус 6 градусов. То есть она будет выше, чем то, что мы сейчас наблюдаем. Но такую погоду комфортной не назовешь, потому что будет довольно ветрено, местами порывы будут достигать 12–15 метров в секунду. Поэтому за счет высокой влажности и ветра на улице будет казаться промозгло и холодно».
Как сообщили ранее в Росгидромете, в столице в течение всей недели ожидается небольшой снег, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, со среды местами возможны порывы до 12–17 метров в секунду, а в четверг, 18 января, в городе начнется метель. Традиционно в ночь с 18-го на 19 января проходят крещенские купания в вырубленных во льду прорубях с освященной водой, которые называют иорданями.
Татьяна Позднякова, главный специалист столичного метеобюро: «На Крещение, 19 числа, когда большинство верующих будут купаться в крещенской воде, погода будет облачная, время от времени будет приниматься снежок, температура воздуха ожидается от минус 1 до минус 6 градусов. То есть она будет выше, чем то, что мы сейчас наблюдаем. Но такую погоду комфортной не назовешь, потому что будет довольно ветрено, местами порывы будут достигать 12–15 метров в секунду. Поэтому за счет высокой влажности и ветра на улице будет казаться промозгло и холодно».
Как сообщили ранее в Росгидромете, в столице в течение всей недели ожидается небольшой снег, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, со среды местами возможны порывы до 12–17 метров в секунду, а в четверг, 18 января, в городе начнется метель. Традиционно в ночь с 18-го на 19 января проходят крещенские купания в вырубленных во льду прорубях с освященной водой, которые называют иорданями.
Комментарии