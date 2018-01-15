Экстремал прокатился по Москве в открытом багажнике: видео

Столичные полицейские ищут владельца иномарки, который весьма оригинальным способом перевозил пассажира. Водитель разместил приятеля в открытом багажнике. Судя по любительской видеозаписи, тот чувствовал себя вполне комфортно.

573 автомобили

Москва

На кадрах вино, как сидящий в багажном отделении мужчина, словно наслаждаясь городской панорамой с необычного ракурса, покачивается в такт музыке, которая доносится из салона.



Регистрационный знак автомобиля в кадр так не попал. Стражи порядка уверяют, что есть и другие способы призвать нарушителя к ответу. При этом к пассажиру, который вольготно чувствовал себя в багажнике, у полицейских вопросов нет, а водителю за такую выходку грозит крупный штраф.