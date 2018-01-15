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    Умершую от рака груди женщину пять месяцев лечили от другой болезни. болезни, врачи, онкологические заболевания, Свердловская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУмершую от рака груди женщину пять месяцев лечили от другой болезни

    Умершую от рака груди женщину пять месяцев лечили от другой болезни

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    Умершую от рака груди женщину пять месяцев лечили от другой болезни

    Умершую от рака груди женщину пять месяцев лечили от другой болезни

    Умершую от рака груди женщину пять месяцев лечили от другой болезни

      Следователи выясняют обстоятельства смерти многодетной матери-одиночки, скончавшейся от тяжелой болезни. В ближайшее время они побеседуют с лечащими врачами женщины и получат заключение экспертов.

      В день, когда женщина умерла, ее младшему ребенку исполнилось восемь месяцев. Его брату сейчас два года, старшей сестре — четыре. У Евгении Поповой был рак — спасти женщину не смогли. Год назад без вести пропал ее муж. Так трое детей стали сиротами. Когда в дверь постучались работники отдела опеки, больше всех стала переживать бабушка: неужели теперь малышей отправят в приют?

      Бабушка сразу же заявила о своем желании оформить опекунство. В самые тяжелые для семьи дни именно Любовь Фёдоровна приглядывала за детьми. И сейчас — так уж сложилась судьба — она для них самый близкий человек. Сегодня местные чиновники окончательно решили: малышей никто из семьи забирать не будет.

      Марина Букреева, начальник управления соцполитики по г. Краснотурьинску: «Ей 52 года, и она вполне сумеет детьми заниматься. Бабушка Любовь Фёдоровна — сама многодетная мама, она воспитала пятерых детей, одна из первых получила в 2009 году нагрудный знак „Материнская доблесть“ 3 степени. Семья положительно характеризуется».

      Незадолго до того, как Евгении поставили смертельный диагноз, она пережила тяжелую драму — муж ушел на работу и не вернулся, его признали без вести пропавшим. За комнату в общежитии появились долги, надо было искать работу, чтобы прокормить троих детей. Очевидно, болезнь развивалась давно, а стрессовая ситуация лишь ускорила процесс.

      Близкие не сомневаются: Евгению наверняка можно было спасти, если бы болезнь обнаружили раньше — это был рак груди, с которым на ранних стадиях врачи научились справляться. Но Жене вовремя не поставили верный диагноз и поначалу не от того лечили.

      Рак у Евгении обнаружили только в октябре, через пять месяцев после родов, а болезнь развивалась еще во время беременности, когда женщина должна была находиться под пристальным вниманием медиков, сдавать анализы, делать узи-исследования. Почему страшный недуг не обнаружили сразу — сейчас выясняют сотрудники следственного комитета.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.

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