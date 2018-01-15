Умершую от рака груди женщину пять месяцев лечили от другой болезни

Следователи выясняют обстоятельства смерти многодетной
матери-одиночки, скончавшейся от тяжелой болезни. В ближайшее время они побеседуют с лечащими врачами женщины и получат заключение экспертов.
В день, когда женщина умерла, ее младшему ребенку исполнилось восемь месяцев. Его брату сейчас два года, старшей сестре — четыре. У Евгении Поповой был рак — спасти женщину не смогли. Год назад без вести пропал ее муж. Так трое детей стали сиротами. Когда в дверь постучались работники отдела опеки, больше всех стала переживать бабушка: неужели теперь малышей отправят в приют?
Бабушка сразу же заявила о своем желании оформить опекунство. В самые тяжелые для семьи дни именно Любовь Фёдоровна приглядывала за детьми. И сейчас — так уж сложилась судьба — она для них самый близкий человек. Сегодня местные чиновники окончательно решили: малышей никто из семьи забирать не будет.
Марина Букреева, начальник управления соцполитики по г. Краснотурьинску: «Ей 52 года, и она вполне сумеет детьми заниматься. Бабушка Любовь Фёдоровна — сама многодетная мама, она воспитала пятерых детей, одна из первых получила в 2009 году нагрудный знак „Материнская доблесть“ 3 степени. Семья положительно характеризуется».
Незадолго до того, как Евгении поставили смертельный диагноз, она пережила тяжелую драму — муж ушел на работу и не вернулся, его признали без вести пропавшим. За комнату в общежитии появились долги, надо было искать работу, чтобы прокормить троих детей. Очевидно, болезнь развивалась давно, а стрессовая ситуация лишь ускорила процесс.
Близкие не сомневаются: Евгению наверняка можно было спасти, если бы болезнь обнаружили раньше — это был рак груди, с которым на ранних стадиях врачи научились справляться. Но Жене вовремя не поставили верный диагноз и поначалу не от того лечили.
Рак у Евгении обнаружили только в октябре, через пять месяцев после родов, а болезнь развивалась еще во время беременности, когда женщина должна была находиться под пристальным вниманием медиков, сдавать анализы, делать узи-исследования. Почему страшный недуг не обнаружили сразу — сейчас выясняют сотрудники следственного комитета.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.
Бабушка сразу же заявила о своем желании оформить опекунство. В самые тяжелые для семьи дни именно Любовь Фёдоровна приглядывала за детьми. И сейчас — так уж сложилась судьба — она для них самый близкий человек. Сегодня местные чиновники окончательно решили: малышей никто из семьи забирать не будет.
Марина Букреева, начальник управления соцполитики по г. Краснотурьинску: «Ей 52 года, и она вполне сумеет детьми заниматься. Бабушка Любовь Фёдоровна — сама многодетная мама, она воспитала пятерых детей, одна из первых получила в 2009 году нагрудный знак „Материнская доблесть“ 3 степени. Семья положительно характеризуется».
Незадолго до того, как Евгении поставили смертельный диагноз, она пережила тяжелую драму — муж ушел на работу и не вернулся, его признали без вести пропавшим. За комнату в общежитии появились долги, надо было искать работу, чтобы прокормить троих детей. Очевидно, болезнь развивалась давно, а стрессовая ситуация лишь ускорила процесс.
Близкие не сомневаются: Евгению наверняка можно было спасти, если бы болезнь обнаружили раньше — это был рак груди, с которым на ранних стадиях врачи научились справляться. Но Жене вовремя не поставили верный диагноз и поначалу не от того лечили.
Рак у Евгении обнаружили только в октябре, через пять месяцев после родов, а болезнь развивалась еще во время беременности, когда женщина должна была находиться под пристальным вниманием медиков, сдавать анализы, делать узи-исследования. Почему страшный недуг не обнаружили сразу — сейчас выясняют сотрудники следственного комитета.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.
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