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    В Екатеринбурге задержан серийный насильник-убийца

    1 комментарий
    • Фото: sverdlovsk.sledcom.ru
    В Екатеринбурге задержан серийный <nobr>насильник-убийца</nobr>

    В Екатеринбурге задержан серийный насильник-убийца

    В Екатеринбурге задержан серийный <nobr>насильник-убийца</nobr>
  • Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

    • Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в серии убийств и изнасилований женщин, длившейся около 22 лет — с 1992 по 2014 годы.

    Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержанный — ранее судимый за аналогичные преступления местный житель 1970 года рождения — собирался в ближайшее время покинуть страну. Но сейчас он помещен под стражу, решается вопрос о его аресте.

    Ирина Волк, МВД РФ: «В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению других преступлений аналогичного характера. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения».

    Волк добавила, что только за последние восемь лет расследующие серию убийств и изнасилований полицейские опросили порядка 17 тысяч человек.

    В региональном СК уточнили, что «основная часть преступлений совершалась злоумышленником в районе ряда автомобильных мостов и транспортных развязок на территории областного центра». Также сообщается, что до задержания мужчина официально нигде не был трудоустроен и не имел постоянного места жительства.

    смотретьБольше 80 жертв за 20 лет: ангарский маньяк превзошел всех серийных убийц мира
    Больше 80 жертв за 20 лет: ангарский маньяк превзошел всех серийных убийц мира
    Тем временем в Иркутске идет судебный процесс по делу так называемого ангарского маньяка — бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова, который ранее был осужден пожизненно за 22 убийства и два покушения жизнь женщин. 10 января в Иркутском областном суде Попкову было предъявлено обвинение еще в 60 убийствах.

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