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    Песков не видит сенсации в словах Путина, сравнившего тело Ленина с мощами святых

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    Песков не видит сенсации в словах Путина, сравнившего тело Ленина с мощами святых

    Песков не видит сенсации в словах Путина, сравнившего тело Ленина с мощами святых

    Дмитрий Песков назвал последовательным заявление президента, который сравнил отношение коммунистов к Владимиру Ленину с почитанием святых в христианстве.

    Как отметил пресс-секретарь главы государства, в этих словах Владимира Путина ничего сенсационного нет. Песков подчеркнул, что ранее президент не раз делал заявления в этом русле.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президент РФ: «Президент Путин весьма последователен в своей оценке этого вопроса. Он неоднократно делал заявления в этом русле. Поэтому мы здесь не видим чего-то нового, что могло бы привести к каким-то сенсационным дискуссиям».

    Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что коммунисты не изобретали свою идеологию, а лишь приспособили под нее христианство. В частности, тело Ленина в мавзолее глава государства сравнил с мощами святых на Афоне. Также президент назвал Моральный кодекс строителя коммунизма «сублимацией и примитивной выдержкой из Библии», подчеркнув, что «коммунистическая идеология очень сродни христианству».

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