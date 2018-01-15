Более 70 человек пострадали при обрушении Индонезийской фондовой биржи

В Джакарте выясняют причины обвала Индонезийской фондовой биржи, причем не экономического, а вполне реального. В здании рухнуло перекрытие между первым и вторым этажами.

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ЧП случилось через несколько минут после окончания утренней торговой сессии. Как рассказывают очевидцы, сначала они почувствовали, как здание задрожало, а потом из-под ног ушел балкон, нависавший над лобби первого этажа.



Под обломками оказались в том числе посетители популярного у туристов кафе. Лишь чудом никто не погиб. Число пострадавших, по последним данным, превысило 70 человек. Несмотря на инцидент, вечерние торги начались по расписанию. Спасатели версию взрыва исключили. В 2000 году здание становилось мишенью террористов, тогда погибли 15 человек.