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    Более 70 человек пострадали при обрушении Индонезийской фондовой биржи. биржи, Индонезия, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее 70 человек пострадали при обрушении Индонезийской фондовой биржи

    Более 70 человек пострадали при обрушении Индонезийской фондовой биржи

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    Более 70 человек пострадали при обрушении Индонезийской фондовой биржи

    Более 70 человек пострадали при обрушении Индонезийской фондовой биржи

    Более 70 человек пострадали при обрушении Индонезийской фондовой биржи

      В Джакарте выясняют причины обвала Индонезийской фондовой биржи, причем не экономического, а вполне реального. В здании рухнуло перекрытие между первым и вторым этажами.

      ЧП случилось через несколько минут после окончания утренней торговой сессии. Как рассказывают очевидцы, сначала они почувствовали, как здание задрожало, а потом из-под ног ушел балкон, нависавший над лобби первого этажа.

      Под обломками оказались в том числе посетители популярного у туристов кафе. Лишь чудом никто не погиб. Число пострадавших, по последним данным, превысило 70 человек. Несмотря на инцидент, вечерние торги начались по расписанию. Спасатели версию взрыва исключили. В 2000 году здание становилось мишенью террористов, тогда погибли 15 человек.

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