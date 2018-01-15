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    «АвтоВАЗ» намерен поставлять в Туркмению авто исключительно белого цвета. АвтоВАЗ, Туркмения, автомобили, автомобильная промышленность, экспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«АвтоВАЗ» намерен поставлять в Туркмению авто исключительно белого цвета

    «АвтоВАЗ» намерен поставлять в Туркмению авто исключительно белого цвета

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    «АвтоВАЗ» намерен поставлять в Туркмению авто исключительно белого цвета

    «АвтоВАЗ» намерен поставлять в Туркмению авто исключительно белого цвета

      Концерн «АвтоВАЗ» готов поставлять для Туркмении исключительно белые машины. Как сообщили в компании, в каждом модельном ряду есть белый цвет, поэтому проблем не возникнет.

      Ранее местные СМИ писали, что в Туркмении негласно запретили автомобили любых цветов, кроме белого. Отмечалось, что это любимый цвет главы государства. Считается, что белый приносит удачу.

      В итоге дорожная полиция начала останавливать машины всех цветов, кроме белых, и требовала отогнать их на штрафстоянку. Водителям возвращали автомобили только после обещания их перекрасить.

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