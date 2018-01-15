В Совфеде заявили о попытках США подогревать войну в Сирии

Сенатор Виктор Бондарев раскритиковал планы возглавляемой США коалиции по созданию в Сирии «сил безопасности границы».
По мнению члена Совета Федерации, создание так называемых сил безопасности границы на самом деле направлено на срыв мирного урегулирования в Сирии. При этом Бондарев подчеркнул, что сделать это США и возглавляемой ими коалиции не удастся.
Также сенатор заявил, что данные намерения Вашингтона «совершенно нелегитимны», как и большинство действий США в Сирии, передает «Интерфакс».
Виктор Бондарев, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Американцев не устраивает воцарение мира в Сирии, экономическое и инфраструктурное возрождение страны, возвращение ее граждан к мирной жизни. США стремятся подогревать войну и поэтому ищут благовидный предлог для размещения 30 тысяч вооруженных людей в суверенном государстве. Это откровенное пренебрежение мнением международного сообщества. И откровенная провокация».
Напомним, ранее в международной коалиции, которую возглавляют США, заявили, что приступили к созданию «сил безопасности границы» в Сирии. В пограничную службу войдут представители оппозиционных «Сирийских демократических сил» (СДС). Их численность, согласно планам, составит около 30 тысяч человек.
Создание «сил безопасности границы» уже раскритиковала Турция. В Анкаре заявили, что планы США подвергают риску нацбезопасность Турции и территориальную целостность Сирии. В Москве же отметили, что действия коалиции нарушают устав ООН и суверенитет САР.
Также сенатор заявил, что данные намерения Вашингтона «совершенно нелегитимны», как и большинство действий США в Сирии, передает «Интерфакс».
Виктор Бондарев, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Американцев не устраивает воцарение мира в Сирии, экономическое и инфраструктурное возрождение страны, возвращение ее граждан к мирной жизни. США стремятся подогревать войну и поэтому ищут благовидный предлог для размещения 30 тысяч вооруженных людей в суверенном государстве. Это откровенное пренебрежение мнением международного сообщества. И откровенная провокация».
Напомним, ранее в международной коалиции, которую возглавляют США, заявили, что приступили к созданию «сил безопасности границы» в Сирии. В пограничную службу войдут представители оппозиционных «Сирийских демократических сил» (СДС). Их численность, согласно планам, составит около 30 тысяч человек.
Создание «сил безопасности границы» уже раскритиковала Турция. В Анкаре заявили, что планы США подвергают риску нацбезопасность Турции и территориальную целостность Сирии. В Москве же отметили, что действия коалиции нарушают устав ООН и суверенитет САР.
Комментарии