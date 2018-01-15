Квартиру безработного москвича обокрали на 50 млн рублей

Неизвестные проникли в квартиру безработного на
северо-востоке Москвы и украли оттуда 50 млн рублей.
Неизвестные обокрали квартиру безработного мужчины на улице Сельскохозяйственной в Москве. Общая сумма ущерба составила около 50 млн рублей в российской и иностранной валюте, заявил 56-летний потерпевший в полиции. Об этом агентству «Москва» сообщили в понедельник в пресс-службе столичного управления МВД.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Выяснилось, что 13 января в жилище по указанному адресу путем свободного доступа вошел неизвестный. Он похитил 12 млн рублей, 350 тыс. долларов и 250 тыс. евро, принадлежащие заявителю, после чего скрылся».
Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере. Преступника разыскивают.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Выяснилось, что 13 января в жилище по указанному адресу путем свободного доступа вошел неизвестный. Он похитил 12 млн рублей, 350 тыс. долларов и 250 тыс. евро, принадлежащие заявителю, после чего скрылся».
Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере. Преступника разыскивают.
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